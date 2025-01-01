Коледен базар ще зарадва посетителите на зоопарка в Стара Загора от 22 декемвридо 28 декември. Официалното откриване ще се проведе на 22 декември, от 17.30 часа пред Образователния център на зоопарка.

Запалването на огромно коледно дърво, изработено от шишарки ще бъде гвоздея на вечерта, а Дядо Коледа и Снежанка ще раздават подаръци. Децата от 6-то ОУ „Свети Никола“ ще изнесат специална празнична програма, съобщиха от зоопарка.

Празненствата ще продължат и на следващия ден, 23 декември, от 17.30 часа пред Образователния център. Посетителите на Зоопарка ще се насладят на фолклорна програма, подготвена от децата от ДАФ „Траянци“, ШНП „Совъ“ и дамите от танцова група „Шевица“ към Народно читалище „Св. Климент Охридски -1930“.

„Каним всички - малки и големи, семейства и приятели, жители и гости на града - да се присъединят към нашия Коледен базар. Да усетят празничната магия, да се потопят в ароматите, цветовете и звуците на Коледа, да се срещнат с творци и производители и заедно да споделим радостта от тези специални празнични дни. Нека заедно създадем спомени, които ще стоплят сърцата ни и ще ни свържат с магията на празника“, споделя д-р Найден Илинов, ръководител на зоопарка.

В базара ще се включат творци и производители с разнообразна продукция, заедно в една обща кауза, наречена „Коледа“. Изложителите ще представят висококачествени български продукти от 100% натурално фермерско краве и овче мляко, месо, натурални пчелни продукти, вино, натурална козметика, билки, ръчно изработени коледни играчки и картички, Коледни сувенири и свещи, изработени от естествени материали.