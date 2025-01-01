Светлините на коледната елха в Добрич ще бъдат включени от 17:30 часа на 5 декември в пространството до коледния базар във вече ремонтираната част на пешеходната зона в центъра, съобщиха от Общината.

В програмата ще се включат актьорите от Държавния куклен театър „Дора Габе“, които ще създадат празнично настроение с подходяща тематична програма.

За първи път след обновяването на централната част на града коледното дърво ще бъде разположено там. Тази година то не е естествено, но е с модерно LED осветление и стилна украса, които ще подчертаят новата визия на центъра и ще създадат атмосфера на уют и традиция, допълват от Общината.

Празничната програма в Добрич ще продължи и през следващите седмици, като на 22 декември Регионалният исторически музей ще представи спектакъла „Коледуване в Добруджа“, а на 23 декември от 11:00 часа пред елхата ще има концерт с участието на местни състави.

Инициативите са част от проекта „Добруджа - културен компас: традиция, съвременност и общност“, който включва модерни технологични решения като LED екрани, стрийминг и 3D шоу върху часовниковата кула в Етнографски комплекс „Стария Добрич“.

В декемврийския културен календар на града са планирани също хорови, органови и камерни концерти, спектакълът „Лешникотрошачката“, фолклорни програми, както и концерт на Васил Петров заедно с Врачанската филхармония. Общината подготвя и празнично събитие на 31 декември, за което предстои да бъдат обявени подробности. Предвижда се гостуване на световноизвестна група.

На 5 декември ще бъдат включени светлините и на Коледното градче в „Стария Добрич“, както и празничните светлини в общините Балчик, Каварна, Тервел и Шабла. Светлините и празничната украса в Генерал Тошево бяха запалени на 28 ноември от Дядо Коледа и кмета на общината Валентин Димитров.