Северен елен на име Бъди стана причина за мащабна операция по издирването му в Северна Англия, в която се включиха полицията, бреговата охрана и Кралските военноморски сили, предаде Ройтерс.

Бъди е избягал от коледна атракция във Формби, северно от Ливърпул, в неделя следобед. Рогатият беглец след това е забелязан да броди по близките пътища, което от съображения за безопасност е наложило издирвателната операция, съобщи полицията в Мърсисайд.

Еленът е открит да спи в пясъчните дюни на плажа във Формби около пет часа по-късно. Бъди е засечен с помощта на полицейски дрон и термални бинокли, собственост на местния спасителен екип. Той е уловен от ветеринарен лекар с помощта на Кралските военноморски сили и е върнат на стопанина си.

"Не всеки ден ни се налага да проследяваме северни елени, но благодарение на координираните усилия на редица специализирани агенции успяхме да засечем движението му и да го открием в дюните, макар вече да се беше стъмнило", каза главен инспектор Джаклин Оувъри.

По думите ѝ еленът е представлявал реална опасност както за себе си, така и за обществеността, тъй като е успял да излезе на пътя, и е било изключително важно да бъде заловен.