Мъж на 36 години от Мадан е приет в болница след сбиване с брат си, съобщиха от полицията.

Инцидентът между пострадалия и 45-годишния му брат е станал на 30 ноември на ул. „Обединение“ в града. Братята се скарали пред жилищния блок, в който живеят. Скандалът прераснал в сбиване между двамата.

"Пострадалият мъж е приет в Отделението по анестезия и интензивно лечение (ОАИЛ) в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян", каза д-р Красимир Събев - началник на ОАИЛ.

Той посочи, че пациентът е с черепна и гръдна травма, като на този етап няма опасност за живота му. По случая се води разследване.