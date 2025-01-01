Министерството на отбраната на Русия днес съобщи, цитирано от Ройтерс, че силите на Москва са превзели село Клинове в украинската Донецка област.

Ройтерс отбелязва, че тази информация не може да бъде проверена по независим път.

В Днепър броят на жертвите на руския ракетен удар от тази сутрин се е увеличил до четири, а двадесет и двама души са ранени, съобщи Укринформ, позовавайки се на информация от Владислав Гайваненко, и.д. ръководител на Днепропетровската областна военна администрация.

"Вече има четирима загинали в Днeпър. Двадесет и двама души са ранени. Лекарите оказват необходимата медицинска помощ на всички“, се казва в негово съобщение в Телеграм.

„Спасителната операция продължава, по предварителни данни има щети по бензиностанция и предприятие. Огледът в района продължава и се прави оценка на щетите“, добави той в приложението „Телеграм“.

По-рано Гайваненко беше съобщил за 15 ранени и че трима от тях получават амбулаторно лечение, останалите са хоспитализирани. Губернаторът беше уточнил, че шестима от ранените са в тежко състояние.

При ракетния удар по Днепър от тази сутрин са били повредени са сервизна станция и бизнес обект, посочва Укринформ.