Бургаските водолази отново ще се включав в атрактивния ретро дайвинг по случай празника на Бургас - Никулден, съобщиха от Общината.

Събитието е насрочено за 11:00 часа на 6 декември - събота, на платформата на Моста. Негови организатори са СНЦ “Приятели на Морето”.

Водолазите отново ще влязат в морето с ретро екипировка от 60-те години и ще покажат как тя се използва. Оборудването включва сух средноводолазен херметичен костюм, в който се влиза през горната му част.

За да стане това е нужна помощта на трима души, които да асистират. Шлемът, който се поставя на главата е интегриран с жична комуникационна система и ръчен клапан за изпускане на налягането в костюма, който се контролира, чрез натиск от водолаза.

За да може той да потъне, на гърдите и на гърба му се поставят оловни тежести. Всяка от тях тежи по 16 кг. Накрая гмуркачът обува обувки, тежащи около двадесет килограма. Те предпазват краката му и му осигуряват вертикално положение докато е на дъното.

Водолазите ще представят и интересна ретро система за гмуркане - затворен цикъл. При нея с химически средства, от издишания въздух се абсорбира въглеродния двуокис и след обогатяване с кислород, той отново се вдишва.

Този път всеки от участниците ще получи сетрификат, удостоверяващ, че се е включил в атрактивната демонстрация.