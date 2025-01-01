Атрактивен надпис „I ❤️ BURGAS“ ще грейне до дни на централния площад „Атанас Сиреков“, съобщиха от Общината.

В момента той се монтира, но отсега обещава да се превърне в свеж акцент в градската среда през празничните месеци.

Община Бургас

Буквите са с височина 2 метра, като всяка тежи около 80 килограма. Те са подредени върху стабилен постамент с тегло близо 600 килограма, който осигурява безопасност и устойчивост при различни атмосферни условия.

Инсталацията ще остане временно на площад „Атанас Сиреков“ до края на зимните празници. След този период Община Бургас ще разгледа възможности за нейното трайно разполагане на подходящо място в града.

Надписът ще бъде осветен атрактивно през тъмната част на денонощието и ще създава ново усещане за уют и празнична атмосфера в тази част на Бургас.