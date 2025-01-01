Отново откриха уран в питейната вода в четири населени места от общините Първомай и Раковски.

Това съобщи д-р Цвета Иванова, директор „Обществено здраве" в Регионална здравна инспекция (РЗИ) в Пловдив. Става въпрос за зона за водоснабдяване на Първомай, селата Крушево и Градина, и също така зона за водоснабдяване на село Болярино в община Раковски.

По думите на д-р Иванова отново са констатирани завишени стойности на уран в питейната вода в тези две зони за водоснабдяване на тези населени места.

Откриха причината за замърсяването на питейната вода в шуменско село

От анализ на питейната вода на град Първомай е регистриран резултат за уран 42,0 ± 1,7 µg/l (микрограма на литър) при определена максимална стойност от 30 µg/l съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. От анализ на питейната вода на село Болярино е регистриран резултат за уран 37,9 ± 1,6 µg/l .

От РЗИ казаха водата в тези населени места да не се използва за питейни цели и за приготвяне на храна, но може да се използва за хигиенни цели. Д-р Цвета Иванова допълни, че забраната за използване на вода за питейни нужди в тези две зони за водоснабдяване е била отменена на 4 ноември и сега отново се налага такава заради резултатите от новите анализи на водата.

Направените до момента проучвания показват, че съдържанието на уран в тези зони е с естествен произход.