Коледното настроение в Разлог беше помрачено тази вечер, след като част от поставените празнични фигури в градския парк бяха унищожени при вандалска проява. Повредите по декоративните елементи представляват не само материална щета, но и грубо посегателство срещу труда, средствата и усилията, вложени за създаване на празнична атмосфера в града.

Кметът на Разлог, Красимир Герчев, осъди остро случилото се и подчерта, че подобни действия са недопустими:

„Подобни вандалски прояви са крайно недопустими. Това е грубо посегателство срещу общинско имущество, създадено с усилия и средства за радостта на всички жители и гости на Разлог“, заяви той.

По случая вече са предприети всички необходими мерки за издирване на извършителите. Уведомени са органите на РПУ – Разлог, а записите от камерите в района ще бъдат щателно прегледани. От общината увериха, че лицата, отговорни за щетите, ще бъдат подведени под отговорност.

Местната власт призовава гражданите да проявяват активност и отговорност, като сигнализират при забелязване на нередности. „Заедно можем да опазим общинското имущество и да съхраним красивата празнична обстановка в нашия град“, допълват от общината.

Въпреки инцидента, Община Разлог заявява, че ще продължи да работи усърдно за създаването на уютна, топла и празнична атмосфера за предстоящите празници.