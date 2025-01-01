Разнообразие от риба има в търговската мрежа във Велико Търново преди Никулден, показа репортерска проверка. В един от най-посещаваните специализирани магазини за риба в центъра на града продавачите коментираха, че цената на живия шаран е 11 лева за килограм, като тя се запазва за трета поредна година. Той остава и най-предпочитаният за празничната трапеза, както повелява традицията. Изчистен шаран се предлага за 15 лева, а също така има възможност и за разфасовки – нарязан, филета, глави.

Друга от най-продаваните пресни охладени риби за празника е толстолобът, при който цената на котлета е 12,50 лева за килограм, а филето - 15,50 лева. Прясна българска изчистена пъстърва може да се закупи за 13 лева. Цената на сьомгата варира, но при нея сега не се наблюдава ценови скок като предишни години и котлетът се продава за 30 лева, а филето за 35 лева. Сьомговата пъстърва е на цена 18 лева цяла, а филетирана – на 26 лева.

В магазина предлагат и замразена риба. При скумрията от Норвегия има повишение в цената поради недостиг и тя е на 13 лева за килограм. Хекът е на 9 лева, а филе от него - 14 лева. Има рапани по 20 лева, различни видове скариди (26 лева за 750 грама изчистени), мидата-ядка се продава за 13 лева/кг, калмари на 14 лева, тилапия (15 лева), акула (12 лева), хек (9 лева изчистен), ватос (22 лева).

От сафрид до калкан: Как се движат цените на рибите преди празника

Предлагат се и деликатеси като жабешки бутчета (30 лева за килограм), риба тон (11,50 лева за стек), миди Сен Жак (35 лева за килограм), октопод (47 лева за килограм), октоподче мусхи (25 лева за килограм).

В по-малките търговски вериги живият шаран е на 11 лева за килограм, изчистения е на 15 лева, чистената ципура е на 22 лева, а чистения лаврак - на 26,50 лева. Котлетите от сом струват 30 лева за килограм, филето от толстолоб е на 15,50 лева, котлетите от същата риба – на 12,50 лева, от амур - на 19 лева, а от сьомга – на 30 лева. Сьомговата пъстърва е на 18 лева. Главите от шаран са на 3,50 лева, а от сьомга – на 5,50 лева.

В големите търговски вериги пресен изчистен шаран може да бъде намерен на промоция на цена 8,99 лева. Пресни се предлагат още изчистена ципура на 17,99 лева, филе от сьомга с кожа на 29,99 лева, сьомгова пъстърва на 15,99 лева. Размразено филе от тилапия струва 17,99 лева, филе от риба тон - 29,99 лева, бланширани скариди - 19,99 лева, изчистен октопод - 18,99 лева, пипала от калмари - 17,99 лева.