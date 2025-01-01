Протест в Минерални бани срещу повишението на такса смет.

Поводът - предложение за повишаване на такса смет с 85% за физически лица и 25% за фирми.

Недоволството беше организирано от структурата на "ДПС-Ново начало", която определи поскъпването като „безобразие срещу хората“. Според организаторите увеличението е необосновано и ще натовари сериозно местните жители. Те настояват общината да оттегли увеличението и искат оставката на кмета Мюмюн Искендер.

По информация на БТА по същото време поддръжници на Алианс за права и свободи заедно с кмета организираха контрапротест пред сградата на общинска администрация.