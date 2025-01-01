И тази година навръх Никулден 6 декември - събота, ще грейне коледната елха на централния площад „Независимост“ във Варна, съобщиха от Общината.

Светлините ще бъдат запалени от кмета Благомир Коцев по време на празничния концерт, който традиционно се организира в този ден.

Началото на събитието е в 17:00 часа на площад „Независимост“. В програмата ще вземат участие школите на Общинския детски комплекс - ДФА „Българче“, Варненска детско юношеска опера, балет „Вива денс“, детски вокален ансамбъл „Сребърни звънчета“, театрално студио „Вълшебната завеса“, народен хор „Българче“ и вокален ансамбъл „Звездни струни“. Концертът е със специалното участие на „Stars academy“ и детско шлагерно студио „Да“.

От дирекция „Култура и духовно развитие“ на община Варна разкриват, че е отправена покана за участие на Дядо Коледа в концерта и се очаква добрият старец да присъства на празничното събитие в компанията на Снежанка и джуджетата.

Поканени са всички деца и техните родители да споделим заедно този вълшебен момент в най-магичния месец от годината.