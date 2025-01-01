Министерството на вътрешните работи отрече да са спирани отпуски и да са разпореждани извънредни мерки в Специализирания отряд за борба с тероризма, като по-рано съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви, че има мобилизация на сили и подготвен сценарий за прекратяване на предстоящия протест.

"Категорично не отговаря на истината информацията, че са прекратени отпуските в Дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ към ГДЖСОБТ. Дирекцията работи в нормален режим, спазват се графиците на полагаемите се почивки на секторите. Включително – част от служителите са командировани извън София за участие в предварително планирани обучения и задачи", пишат от МВР.

По-рано Ивайло Мирчев написа, че МВР ще иска прекратяване на протеста "при определени условия":

Той твърди, че са спрени отпуски и командировки в МВР, към София са извикани подкрепления от полицията в Пловдив, Благоевград, Враца, Пазарджик.

Според Мирчев след среднощна оперативка е решено да бъде подготвено е водното оръдие и е разработен сценарий как протестът да бъде прекратен, за да може да развърже ръцете на полицията.