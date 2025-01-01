Прокуратура обвини и задържа 50-годишен мъж, нарушил заповед за незабавна защита и се заканил с убийство на съпругата си, съобщиха от обвинението.

На 29 ноември в близост до магазин в кв. „Горубляне“ в София, обвиняемият не е изпълнил заповед за незабавна защита, според която той трябва да се въздържа от извършването на домашно насилие спрямо съпругата си.

Мъж удря и обижда майка си, друг преби приятелката си

Обвиняемият я е дърпал за якето, дърпал я е за косата, а когато тя започнала да вика за помощ, той й запушил устата с ръка и я бутнал на земята. Когато жената се изправила и започнала да тича, той е тичал след нея и я дърпал за ръката с думите: „Искаш ли да те намушкам с нож?“.

Мъжът е задържан за 72 часа.