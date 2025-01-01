Властите в Хърватия съобщиха, че са заловили и екстрадирали 55-годишен албански гражданин, обвинен от Специализирания съд за корупцията и организираната престъпност на Албания (GJKKO) в участие в организирана престъпна група и извършване на измами с акцизни стоки за общо 366 000 000 албански леки (3,8 милиона евро), предаде АТА.

По информация на албанските власти мъжът е обявен за международно издирване през март, след като Специализираният съд му е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“ заради доказателства, че е участвал в „организирана престъпна група за извършване на контрабанда на акцизни стоки, нанесла щети на страната в особено големи размери“.

Екстрадираният албански гражданин е предаден на съответните албански власти за прилагане на наложената му мярка, отбелязва АТА.