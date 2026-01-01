Ски писта „Трещеник“ отваря днес, 17 януари, съобщиха от Община Якоруда и допълниха, че ски оборудването и ски влекът ще бъдат безплатни за всички деца до 18 години.

За БТА кметът на община Якоруда Мехмед Вакльов коментира, че е насочил усилия за развитие на туризма от началото на мандата си преди две години. Това е едно от нещата, което ще даде добавена стойност на цялата община, а ние имаме всички природни дадености, каза Вакльов.

През пролетта се очаква да започне изграждането на по-голяма писта на курорта Трещеник. Предвижда се тя да е с дължина около 3 километра, като ще бъдат изградени всички необходими съоръжения към нея, за да функционира качествено и да е удобно за туристите. Към момента на Трещеник има две писти – една с дължина 500 метра и втора, с дължина 200 метра.

Още сме в началото на нашите усилия, но има интерес, посочи Вакльов. Според него е необходима много по-голяма леглова база от тази, която общината има в момента. Целта е проектът за ски пистата и увеличаване на легловата база да вървят успоредно.

Наред със ски туризма, в Якоруда има природни дадености да се развива летен туризъм, колоездене, има два минерални извора с достатъчен дебит, коментира още Мехмед Вакльов. По думите му през летните месеци много хора посещават общината като отправна точка за планински излети. Мястото е много красиво, има хубави водопади, няколко якорудски езера, които не са много известни, но немалко хора ги знаят, така че има засилен интерес, трябва да се изгради леглова база, за да могат хората да остават по-дълго, каза още кметът на община Якоруда.