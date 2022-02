Българският евродепутат националист Ангел Джамбазкив залата на Европейския парламент в Страсбург - жест, който бе осъден от председателката на тази институция на ЕС Роберта Мецола и може да му, съобщи Франс прес.Джамбазки се изказа по време нана ЕП за обвързването на европейските фондове с върховенството на правото. След това, докато се изкачваше нагоре по стълбите към изхода на залата, представителят на евроскептичната група Европейски консерватори и реформисти (ЕКР), се обърна и изпъна дясната си ръка в продължение на няколко секунди, преди да излезе.Това може да се види на видеозапис на дебата, публикуван на сайта на Европейския парламент, отбелязва АФП. "Никога няма да ви позволим да ни казвате какво трябва да говорим и какво трябва да правим.Да живеят България, Унгария, Орбан, ФИДЕС и Европа на националните държави", заяви преди това българският евродепутат от парламентарната трибуна по време на дебата във връзка с решение на Съда на ЕС, който постанови, че отпускането на средства от европейските фондове може да бъде обвързано с върховенството на правото в съответната страна членка.

A fascist salute in the European Parliament is unacceptable to me - always and everywhere.



It offends me and everyone else in Europe.



We stand for the opposite.



We are the House of democracy.



That gesture is from the darkest chapter of our history and must be left there.