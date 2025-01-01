Оптимист съм и в един момент ще намерим пресечна точка за колективния трудов договор (КТД), каза за БТА министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов. Имаме противоречие между работодателите и нашите искания, ние сме медиатори, добави той. Когато говорят експерти, възможността за договаряне е по-голяма, отколкото когато сме в голям формат на работните групи, където изказът е политически, каза още министър Кирилов. Не сме спрели да търсим решение, изчакваме малко да се успокоят страстите и ще възобновим преговорите, допълни той.

На въпрос, че работодателите не са съгласни с новите предложения за основни заплати, посочени в проекта на КТД, министър Кирилов отговори, че те имат своите аргументи, като някои от тях са съществени – става въпрос за финансов ресурс и те се притесняват, че в един момент няма да могат да отговорят. По думите му работодателите смятат, че няма прогнозируемост и устойчивост на финансовите потоци и имат своите аргументи в това направление. Трябва да направим крачка напред, за мен това е бъдещето и показва зрялост на договарянето, каза още той.

Запитан относно заявената готовност на синдикатите за мащабни протестни действия, ако не бъде подписан актуален КТД, министър Кирилов каза, че те имат право на това действие. Ние сме предприели действия за тези, за които отговаряме – за второстепенните разпоредители с бюджетни средства, където има много сериозни диспропорции. Ако можем като първа стъпка тези диспропорции да премахнем, аз ще го смятам за успех, допълни той.

В началото на септември министър Кирилов каза по време на парламентарния контрол, че противоречията между страните, преговарящи по КТД, са значителни. Противоречията между работодателите и останалите преговарящи са сериозни, а на 21 юли на заседание на Отрасловия съвет предложеният от Министерството на здравеопазването проект на КТД е отхвърлен от страна на КНСБ и на КТ „Подкрепа“ с определението, че е необоснован, посочи министър Кирилов.

Действието на последния КТД изтече през април 2024 г.