На 19 октомври отбелязваме Деня на българския лекар.

На този ден се отдава признание на хората, посветили се на най-хуманната професия. Денят се чества от 1996 г., когато Българският лекарски съюз избира за покровител на медиците Свети Йоан Рилски. Според преданието той е извършил много чудеса през живота си и след смъртта си. Именно затова и българските лекари са избрали светеца за свой закрилник.

„Отидете на село в Италия, чужденци ще работят тук за 500 лева“: Вълна от възмущение от думи на Тошко Йорданов

На този ден се връчва отличието "Лекар на годината".

"Да бъдеш лекар не е обикновено призвание. Това е отговорност и ежедневна мисия, която въплъщава грижата, състраданието и безусловната отдаденост", казва министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в приветствието си към лекарите, публикувано във "Фейсбук".

БТА

"Днес почитаме не само нашата професия, а и несравнимата човечност, морал и саможертва, които стоят зад нея, допълва той. Професионализмът, високата ви експертиза и стремежът към самоусъвършенстване са доказани във времето и, благодарение на тях, страната ни е родина на редица международно признати лекари и учени, които ще останат завинаги в историята на световната медицина", казва още министър Кирилов.

Министър Кирилов промени тона: всички са важни - от академика до санитаря

Министърът на здравеопазването посочва, че ще продължи да работи за подобряване на професионалната среда и за съхраняване на високия обществен авторитет на лекарската професия, и пожелава на медиците щастие, професионални успехи и признание, "което напълно заслужават".

Поздрав отправи и председателят на Народното събрание Наталия Киселова: "Изборът Ви да бъдете лекари е решение да се посветите всеотдайно на грижата за живота и здравето на своите пациенти, да дадете своите сили, енергия и познания в името на доброто. Няма друга професия, която да изисква толкова голяма съпричастност, самодисциплина и отдаденост, но и която да носи удовлетворение и радост от постигнатото в грижата за човека и неговото добруване."

БТА

"Днес всички ние се обръщаме към Вас с искрена благодарност за усилията, които полагате в името на живота, и с пожелания да продължавате все така всеотдайно и компетентно да се грижите за болните. Вашият професионализъм и висок морален и обществен дълг не остават незабелязани и вярвам, че те са в основата на доверието и уважението на българските граждани към нашите лекари и специалисти", добавя Наталия Киселова.

„Нека Свети Йоан Рилски да бди над Вас и направлява делата Ви в името на живота, здравето и благоденствието на сънародниците ни. Бъдете здрави, бъдете удовлетворени от благородната мисия, на която сте се посветили, и се радвайте на много лични и професионални успехи", пожелава председателят на Народното събрание.