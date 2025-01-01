Всички в здравната система са важни – от академик до санитар. Това каза министърът на здравеопазването Силви Кирилов в ефира на БНТ в отговор на въпрос по повод негови думи, че българската здравна система не се крепи на младите лекари.

Министър Кирилов: Здравната система се крепи на тези, които са били специализанти преди 15 години

Ние искаме специализантите да получават достойно заплащане в рамките на финансовия ресурс, с който разполагаме. Моята задача е да обединявам всички в здравната система, посочи той. Не деля лекарите на млади и стари, а на много можещи и бъдещето, добави здравният министър.

Министърът увери, че ще се търси финансов ресурс за премахване на дисбалансите в заплащането.

Официално заявявам, че с младите лекари не съм се карал, каза Кирилов. Аз съм човекът, който от 50 години се занимава с млади хора специализанти, студенти, стажанти и т.н., а хората, които ме познават, могат да го оценят, посочи той.

Тази седмица младите лекари отново протестираха с искане за достойни заплати - те искат възнаграждението на лекар без специалност да бъде в размер на 150% от средната работна заплата за страната.

Млади лекари блокираха „Орлов мост“ и призоваха: „Стига лъжи“

На 7 октомври пред медии в отговор на въпрос какво би могло да бъде увеличението на заплатите на младите лекари с оглед предложения за следващата година бюджет министър Кирилов каза, че здравната система се крепи на тези, които са били специализанти преди 15 години, а не на младите лекари. „Младите лекари имат своите задължения, амбиции, обучението не е по закона за скачените съдове, там се изискват и научни ръководители, необходимо е и практическо обучение, там е необходима и теоретична подготовка и натрупване на определен опит, който в определено време след три, четири или пет години да бъде на такова ниво, че да позволява самостоятелна дейност и самостоятелни решения“, коментира здравният министър.