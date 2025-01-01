Община Шумен осигури средства в размер на 13 135 000 лева за изграждането на нови социални центрове, в които ще се предоставят нови социални услуги. Средствата ще се инвестират по Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

За увеличаване на капацитета за реакция в кризисни ситуации се залага създаване на социалната услуга "Осигуряване на подслон за деца в кризисна ситуация". Ще бъде изградена нова сграда с капацитет 15 потребители и ще бъде доставено оборудване и обзавеждане за центъра. В него ще се настаняват деца, които спешно се нуждаят от специална грижа поради настъпили застрашаващи за тях икономически, социални или физически обстоятелства. Стойността е 2 140 000 лв. Средствата се осигуряват по Програма "Развитие на регионите" (ПРР).

Предвижда се и въвеждане на иновативни решения при изграждане на енергийно ефективни социални жилища в квартал "Тракия" в Шумен. За уязвими групи ще бъдат предоставени жилища за настаняване в енергийно независима сграда, която оползотворява зелената енергия и отговаря на най-високите екологични стандарти. В строителството на социалните жилища ще се използват нови материали и технологии, проучвани или продукт на изследвания в лабораториите на Техническия университет във Варна. Заделеният ресурс е 3 500 000 лв. по ПРР, добавиха от Общината.

Предвижда се и изграждане на Център за бездомни лица и семейства в Шумен, което включва строителство на нова сграда, доставка на оборудване и обзавеждане за новата социална услуга "Осигуряване на подслон за бездомни лица и семейства в община Шумен". Тя ще е с капацитет 20 потребители, като стойността е 1 495 000 лв. по ПРР.

За изграждането на Общностен център за ранно детско развитие за подкрепа на деца и техните родители и семейства и басейн за терапия и рехабилитация са заложени 3 500 000 лв. Центърът ще осигури устойчив достъп до интегрирани социални услуги в подходяща среда за нуждите на уязвимите групи. Дейността попада в група мерки "Социална инфраструктура" по ПРР, посочиха от местната администрация.

Ще бъде изграден и нов Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи. Ще се оборудва и обзаведе за разкриване нова интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа за тази група пълнолетни лица в община Шумен. Дейността е на стойност 2 500 000 лв. и попада в група мерки "Социална инфраструктура" по ПРР.

На 5 ноември т.г., при представяне на одобрени КИТИ, кметът проф. Христо Христов каза, че в община Шумен ще бъдат инвестирани 102 338 431 лв. за следващите три години за нови обекти, ремонти и модернизация в различни сфери – образование, здравеопазване, социални дейности, екология, транспорт и др. На брифинг 13 ноември, на който отчете изпълнението за първите две години на мандата на управление, кметът на Шумен посочи, че в социалната сфера е разширена мрежата от услуги и са създадени нови центрове за подкрепа на уязвими групи. Инвестира се в подобряване на материалната база на здравните заведения, добави той. Социалните услуги в Шумен работят на троен капацитет, съобщи през октомври заместник-кметът по социалната политика и здравеопазване на община Шумен д-р Светослава Хайнова.