Една обикновена фирма за продажба на хранителни добавки. Или училище по измами. За него разказа човек пред NOVA, който е бил вътре.

Внимание, измама: Мними лекари плашат хора със заболявания, за да купят нелегални добавки

„Самият аз трябваше да приема, че трябваше да лъжа и да мамя хората, за да им продам хранителни добавки. Чрез сплашване”, разказва ни мъжът, чието лице крием, защото се притеснява, че мозъкът на измамата все още е на свобода, без никакви последствия за всичко, което е вършил.

⇒ Какво представлява работата?

Обявата за работа звучи като мечтаното предложение. В комфорта на дома си, служител може да заработи над 3000 евро, стига да се научи как най-умело да продава хранителни добавки. Още по-директно казано: Стига да се научи да плаши хората, че ако не купят няколко опаковки от продукта, ще се разболеят необратимо.

⇒ „Аз съм лекар, а вие – влошаващ се пациент”

Най-доброто обяснение за това какво наистина се изисква от служителите е в следния цитат:

„Нашата основна задача е клиентът да го стресираме. Псориатричен артрит, рак на кожата. Единственото, до което ние не можем да влошаваме – това е до смърт. Това е малко извън лимита. Максимум - рак. Рак, оперативна намеса. Инсулт, инфаркт също може. Ампутация.”

Казва ни го Макс. Или човек, който се представя за Макс. Той е обучаващ, в тренинга, който се внедрих и аз, под претекст, че желая да работя в същия колцентър.

⇒ „Пенсионерите лъжат, че са бедни”

Това е едно от златните правила във фирмата. Запознават ни с него след като задавам въпрос дали не е твърде скъпо да пробутваме на един пенсионер добавки за над 120 евро.

„Голямата част от пенсионерите в Украйна, в България, няма значение, имат няколко апартамента, които ги дават под наем. Също имат деца, които ги подпомагат финансово, нали? Това, че те ви казват, че нямат пари – пълна лъжа. Сега нали дойдоха сметки за ток – по 100-150 евро. Ами те ги плащат. Защо те ги плащат? Нямат избор. Имат пенсия по 300 евро, но плащат сметки по 100-150 евро. Не е достатъчно уплашени от там идва възражението им, че е скъпо”, казва ни Макс.

⇒ „Аз съм вашият личен специалист”

Лъжата, която всички оператори са длъжни да повтарят – оставят телефонния си номер и обясняват на клиента, че ще са на разположение за него по всяко време. Това, разбира се, е лъжа. След бърза проверка установяваме, че на този номер не вдига никой. Възрастните хора, попаднали в капана обаче, вярват, че след това обаждане, няма да има нужда да посещават друг (истински) медицински специалист.

⇒ Как се влиза в този капан?

От обучението, в което се внедрих, става ясно, че обажданията не са към случайни хора. Всъщност всеки един от клиентите, на които се звъни, сами са подали заявка за продукта. С една уловка. Клиентът вижда рекламата на продукта, но вижда и цената за една опаковка, която е не повече от 20 евро. Попълва номера и имената си, за да поръча продукта, но истинската поръчка идва след обаждането от оператор. Той се представя за медицински специалист по съответната специалност, а след това убеждава клиента, че само една опаковка не би подействала. Ако клиентът обясни, че цената е твърде висока, „лекарят” започва да сплашва, като цитира различни тежки заболявания.

И тук идва другото златно правило:

„Нашата задача да направим всичко, но да не дадем клиентът да разговаря с близки. С трети лица. Близки, роднини, приятели – няма значение – трети лица – те са нашият враг. Защото клиентът има доверие повече на тях. Операторът не трябва да даде време на клиента да помисли”, казва ни обучаващият.

⇒ Реакция на институциите

От подготовката на първия материал до този момент две институции бяха потърсени от екипа ни.

Българската агенция по безопасност на храните потвърди, че продаваните от тази фирма хранителни добавки, не са регистрирани. Тоест не се продават легално в държавата ни.

Сигнализирахме ГДБОП и по-конкретно отдел „Киберпрестъпност”, запознахме ги с един от свидетелите на тази измамна схема и получихме следния отговор:

Потърпевшите не могат да бъдат преброени. Авторите засега остават анонимни. А това училище за измами, е фабрика за лъжи. Действала е дълго време под носа на държавата.

Как реагира обучаващият, Макс, след като го уведомихме, че е герой в разследването, вижте във видеото.