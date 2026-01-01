Възможни са смущения в електрозахранването в продължение на три дни – на 20, 21 и 22 януари, в населени места в общините Луковит, Плевен, Долни Дъбник и Червен бряг заради ремонтни дейности в подстанция 110/20 kV „Плевен 1“, собственост на Държавния електроенергиен системен оператор (ЕСО). Това сочи информация на сайта на „Електроразпределителни мрежи (ЕРМ) Запад“.

Дейностите в съоръжението налагат промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия в луковитското село Ъглен, плевенското село Ясен, червенобрежките села Телиш и Ракита, както и в общинския център Долни Дъбник и селата Горни Дъбник и Крушовица. Смущенията са възможни от 08:00 до 16:30 ч. в трите дни.

„ЕРМ Запад“, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване на дейностите в съоръжението на ЕСО, посочват от дружеството. Промяната на схемата на електрозахранване не може да се осъществи без оперативни превключвания, които водят до кратки прекъсвания на електрозахранването.

От „ЕРМ Запад“ информират още, че предприемат всички мерки да сведат до минимум неудобствата за потребителите и че са в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена в секция „Прекъсвания“ на сайта на „ЕРМ Запад“.

Припомняме, че през ноември бяха осъществени ремонтни дейности в подстанция „Троян 1“.