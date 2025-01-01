Работата със семействата е от особено значение, за да се намали насилието над деца и да се преодолеят все още съществуващите разбирания за телесното наказание като възпитателен модел. Това смята омбудсманът Велислава Делчева, която приветства откриването на Националната кампания срещу насилието над и между деца „Бъди смел, бъди добър!“. На събитието беше представено и мобилно приложение, с което всяко дете ще може да подава сигнал, ако стане свидетел или жертва на насилие. Кампанията се изпълнява от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Психолог: 1/3 от родителите в българските семейства се държат агресивно един към друг пред децата

Често децата стават жертва на насилие и в семейна среда и в повечето случаи извършителите на насилието са родителите или хората, които са близки до детето, отбеляза Делчева. И подчерта, че семейството е най-важната среда за формиране на детето като личност, затова и ако в дома си то е подложено на тормоз, това ще остави трайни белези у него.

Проучване разкрива: прибягват ли родителите у нас до шамари

Данните показват, че 39% от родителите в България все още използват телесното наказание под една или друга форма – плесници или шамари, а всяко шесто дете на възраст от 2-14 г. редовно е било подлагано на телесни наказания от страна на хората, които се грижат за него.

По думите на омбудсмана кампанията на ДАЗД показва колко е важно да се работи там, където живеят децата. Тя счита, че обществото трябва да има нулева толерантност към насилието.