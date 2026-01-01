Променяме две наредби, които ще спрат тези практики с разликите в цените на нерегистрираните лекарства, които към момента изглеждат законни, но са крайно неприемливи, неморални и недопустими. Това обяви на брифинг след заседанието на Министерския съвет служебният здравен министър Михаил Околийски.

„Министерството на здравеопазването работи по много важен проблем, свързаn с регулирането на цените на нерегистрираните лекарства, които касаят лечението на деца, т. нар. off-label лекарства. В миналото те са били регулирани и отпускани от т.нар. Фонд за лечение на деца, а сега това е звено, което се намира в НЗОК. През годините са установени много големи разминавания в цените на тези медикаменти от различни лечебни заведения. Това, което ние в момента правим, е да променим две наредби, които ще спрат тези практики, които към момента изглеждат наистина законни, но са крайно неприемливи и неморални“, каза Околийски.

Той припомни, че вече са започнали проверки в седем държавни болници, както и в други лечебни заведения - в София и Пловдив. До момента те показват разлики в цените от порядъка на десетки хиляди левове за един и същ медикамент. Очаква се окончателните резултати да отчетат разлики за милиони евро, отбеляза Околийски.

Министърът посочи, че проблемът е свързан с медикаменти, заплащани чрез механизми към Националната здравноосигурителна каса, при които през годините са установени сериозни ценови отклонения между различни лечебни заведения. По думите му се подготвят промени в две наредби, които да ограничат тези практики, както и публикуване на пълна информация за закупуваните лекарства, техните цени и лечебните заведения от страна на Министерство на здравеопазването и НЗОК с цел прозрачност.

Околийски уточни, че НЗОК не е разследващ орган, но при установяване на нередности ще бъдат сезирани компетентните институции. По думите му подобни ценови разлики водят до неефективно разходване на публичен ресурс и ограничават възможността повече деца да получат необходимото лечение.

По отношение на разговорите с Български лекарски съюз министърът посочи, че Министерството на здравеопазването подкрепя индексация на недофинансирани клинични пътеки и участва като медиатор в диалога между съюза и НЗОК за постигане на консенсус.