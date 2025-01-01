През септември пътуванията на български граждани в чужбина достигат 1 005 000, което представлява увеличение от 17.1% спрямо същия месец на предходната година, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

Ръст е отчетен при всички наблюдавани цели на пътуванията.

Къде пътуват най-често българите

Най-много пътувания са реализирани към Турция – 293.3 хил., Гърция – 280.0 хил., Сърбия – 73.2 хил., Румъния – 68.7 хил., Германия – 61.6 хил., както и Италия, Австрия, Северна Македония, Обединеното кралство и Испания.

Българите пътуват повече в чужбина

По цел на пътуванията 46.5% са с цел почивка и екскурзия, 39.2% – с други цели, а 14.3% – служебни пътувания.

Повече чужденци посещават България

Посещенията на чужди граждани в България през септември 2025 г. са 1 306 000, което е увеличение с 3.5% спрямо септември 2024 г.

Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели, като транзитните преминавания през страната съставляват 31.6% (412.6 хил.) от всички посещения.

Кои държави водят по посещения у нас

Българите, почиващи в чужбина, са се увеличили с близо 20%

Гражданите от Европейския съюз формират 54.3% от всички чужди посетители, като най-много са от:

Румъния – 32.2%

Германия – 14.9%

Гърция – 13.7%

Полша – 12.8%

От държавите извън ЕС най-голям е броят на туристите от Турция – 202.5 хил., следвани от Украйна, Сърбия и Северна Македония.

Основна цел – почивка и туризъм

Най-голям дял от чуждите посещения у нас са с цел почивка и екскурзия – 46.8%, следвани от други цели – 43.2%, и служебни пътувания – 10%.