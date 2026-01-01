Има технически аргументи, свързани с това секциите в страни извън Европейския съюз (ЕС) да бъдат 20. Това коментира пред журналисти председателят на Комисията по прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество в Народното събрание Росица Кирова (ГЕРБ-СДС) относно ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс.

Кирова припомни, че преди време броят секции в страни извън ЕС беше ограничен до 35. Последните промени в Изборния кодекс, които държавният глава върна за ново обсъждане в парламента, предвиждат те да са 20.

В момента парламентарните групи се запознават в с мотивите на президента, след което имаме тридневен срок законопроектът да бъде внесен в ресорната комисия, да бъде разгледан в комисия и една седмица срок парламентът да разгледа ветото, посочи тя.

Намирам основания в аргументите на г-жа Йотова и това е мое лично мнение, защото и аз работя с малцинствата извън пределите на България, каза Кирова. Нашата Конституция е казала, че трябва да предоставяме възможност на всички български граждани да гласуват и да участват в изборния процес, каза Кирова. По думите й това не означава, че нямаме опция и възможност да въведем по законов ред ограничения за брой секции.

Има, разбира се, чисто технически аргументи, свързани с това секциите да бъдат 20 или както ние предложихме - да се възстанови състоянието с брой секции, каквито са били дълго време, добави депутатът от ГЕРБ-СДС.

Росица Кирова изрази надежда да има честни избори. Надявам се изборът на г-жа Йотова и новият служебен премиер да направи така, че това правителство да изпълни своята конкретна и ясна роля – честни избори, след което държавата да се върне към някаква нормалност и да започне да функционира, добави депутатът от ГЕРБ-СДС. Тя изрази надежда след това да има редовен кабинет, който да има ясна визия за това как да се развива България.