Засегнати от промените в Изборния кодекс (ИК) основно са гласуващите в Турция, САЩ и Великобритания, коментира в „Интервюто в Новините на NOVA” заместник-председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева. Парламентът вчера прие окончателно на второ четене промяната в Изборния кодекс, според която в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства.

Според Матева с тази промяна работата на ЦИК няма да е по-лесна.

„Преценката къде да бъдат местата на тези секции ще бъде по-затруднена. Тя е на Министерството на външните работи, на ръководителите на дипломатически консулски представителства“, посочи тя. След като бъдат подадени заявления, външно министерство ще подаде предложения до ЦИК на кои места да бъдат тези секции, като се съобрази, освен с подадените заявления, къде са гласували най-много избирателите на последните избори, допълни Матева.

Тя припомни, че на избори през 2016 г. е имало ограничение за 35 секции. На места във Великобритания имаше доста опашки, каза тя. По нейните думи, когато са били 35 секции са гласували 34 000 души във Великобритания, на следващите избори при 135 секции са гласували 35 000, а на последните избори – 21 000.

Законодателят преценява какви промени в правилата да въведе, в случая ние ги изпълняваме, коментира Росица Матева относно промените в ИК.

Законопроектът, който предвиждаше въвеждането на скенерите, не влезе в пленарна зала. Не знам дали предстои да се случи, но сега няма време, допълни тя.

„Мнението на ЦИК, което беше изразено на работните групи в началото на 2025 г. е, че всяка нова технология трябва да бъде въвеждана постепенно. Най- напред като експеримент, за да се провери как може да работи на място, особено с нашите бюлетини, които са по-различни“, обясни Матева.

Членовете на секционни комисии се предлагат от парламентарно представените партии, надяваме се този път да не се предлагат членове, за които беше установено, че са извършили нарушения, каза още тя.