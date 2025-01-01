Разбиха група за наркотици и оръжия, съобщиха на брифинг от столичната полицията (СДВР).

"В апартамент открихме 350 грама кокаин и три пистолета с изтрити серийни номера, заглушители, боеприпаси и други аксесари", съобщи комисар Стефан Тотев, зам.-началник на Пето Районно управление.

Изследва се дали с оръжията не са извършвани престъпления в миналото.

При продължение на акцията в област Перник е разкрита и наркооранжерия за канабис. Там е имало над 150 растения, повече от 1 кг суха маса и над 16 кг мокра. Открити са торове и лампи за тези растения, посочиха още от СДВР.

Всичко е иззето и е образувано досъдебно производство под надзора на Софийска градска прокуратура.

В хода на операцията са задържани двама мъже - на 38 и 40 години, които са братя и са с множество криминални прояви. Те са задържани и привлечи в качеството на обвиняеми.