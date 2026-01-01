Лавинната опасност е висока, но след затопляне на времето ще бъде още по-голяма, каза началникът на Планинската спасителна служба (ПСС) - Боровец на Българския Червен кръст (БЧК) Ангел Керкелев пред журналисти в курорта по повод зимния сезон.

По думите на Керкелев температурите се покачват, което е предпоставка за лавини. Той посъветва скиорите да карат в обозначените зони, за да няма инциденти, а туристите да ходят по маркираните пътеки. Ветровитото време пренася снега, допълни Керкелев.

Новата година е започнала с не много сняг, което кара туристите да излизат в планините през почивните дни, а това е предпоставка за инциденти, предупреди началникът на ПСС - Боровец. От началото на месеца не е имало много инциденти с туристи. Те са били два – единият по пътя за Черната скала, а другият при заслон „Ледено езеро“, където турист се е подхлъзнал и е бил транспортиран до курорта с моторни шейни, посочи той. По думите му миналата година инцидентите с туристи са били повече, в сравнение с тази.

Миналата седмица в курорта заради силния вятър бе активирана системата за ранно известяване BG-Alert.

ПСС отчита увеличена оперативна дейност, както и пълна готовност за началото на зимния туристически сезон, съобщиха от ръководството на БЧК и ПСС на пресконференция в София в началото на миналия месец. От службата тогава отчетоха ръст на инцидентите в планините през последната година и заявиха необходимост от законодателни промени, които да улеснят дейността на спасителите.