Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще разгледа следващата седмица освобождаването на Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор. Това става ясно от дневния ред на заседанието на съдебните кадровици за следващата сряда.



Засега не е ясно от коя дата ще бъде освободена Талева като ad hoc прокурор, но двугодишният срок за изпълнение на функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор, изтича в началото на декември, предава NOVA.

Талева е първият съдия, назначен на тази длъжност след въвеждането на специалния механизъм за разследване на главния прокурор.

След като бъде освободена от ВСС, тя ще се върне на старото си работно място като съдия в Софийския градски съд.

На нейно място ще бъде назначен друг съдия, избран на случаен принцип от Върховния касационен съд измежду магистратите, заявили желание да разследват главния прокурор или неговите заместници. По списъка, публикуван на сайта на ВКС, те са 21 от окръжно, апелативно или върховно ниво.