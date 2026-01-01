Проф. д-р Валя Василева встъпва във втория си мандат като директор на Института по физиология на растенията и генетика (ИФРГ) при Българската академия на науките. Тя е преизбрана за директор на института за периода 2026-2030 г. Проф. Василева ръководи ИФРГ от октомври 2022 г., като преди това е била заместник-директор и ръководител на лабораторията „Регулация на генната експресия“, съобщи пресцентърът на научната институция.

Научноизследователската дейност на проф. Валя Василева е в областта на молекулярната биология и физиологията на растенията, с основни интереси в регулацията на генната експресия, епигенетичните механизми и молекулярните основи на адаптацията на растенията към неблагоприятни условия на средата. Тя има богат опит в координирането и изпълнението на национални и международни научни проекти, включително по програмите „Хоризонт Европа“, „Мария Склодовска-Кюри“ и COST, както и в международното научно сътрудничество, научно-организационната дейност и подготовката на млади изследователи.

Основната цел на програмата за управление и развитие на ИФРГ за периода 2026-2030 г. е утвърждаването на института като водещ национален и разпознаваем европейски научен център в областта на функционалната растителна биология. Приоритетите включват повишаване на научното качество и международната конкурентоспособност, развитие на интердисциплинарните изследвания, разширяване на участието и лидерството в европейски научни програми и мрежи, както и укрепване на научния потенциал чрез подкрепа за младите учени и докторантите. Програмата предвижда също засилване на връзките между науката и практиката, развитие на иновациите и трансфера на знания, модернизиране и по-ефективно използване на научната инфраструктура и усъвършенстване на институционалното управление.

Новият управленски мандат надгражда постигнатото през периода 2022–2026 г., през който институтът отбеляза съществен напредък в качеството на научната продукция, международната проектна дейност, академичното развитие и подготовката на докторанти, информират от БАН.