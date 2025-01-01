Коефициентът на заетост на хората на възраст между 20 и 64 години в Европейския съюз е достигнал 76,2 на сто през второто тримесечие на 2025 г. спрямо 76,1 на сто през първото тримесечие, съобщи Евростат. За България този дял е 77,2 на сто спрямо 77,1 на сто през първото тримесечие, което представлява символично увеличение.

В същото време "трудовият резерв" – термин, който обхваща не само безработните, но и частично заетите, хората, търсещи работа, но които не са веднага на разположение, както и тези, които са налични за работа, но не търсят активно такава – възлиза на 10,9 на сто от работната сила във възрастовата група 20-64 години. Нивото остава без промяна спрямо първото тримесечие на годината.

3.9% е безработицата за първото тримесечие на 2025 г.

Разширената работна сила включва всички заети и безработни лица, както и хора, които търсят работа, но не могат да започнат веднага, и тези, които са готови да работят, но не търсят активно работа. Тази категория дава по-пълна представа за наличния трудов потенциал и незаетите възможности на пазара на труда. В българската методология трудовият резерв най-общо представлява сбор на обезкуражените и на икономически неактивните лица в съответния възрастов диапазон и като част от населението.

В периода между първото и второто тримесечие най-голямо увеличение на коефициента на заетост е отчетено в Латвия (+1,3 процентни пункта), Естония (+0,8 процентни пункта) и Белгия (+0,7 процентни пункта). Равнището на заетост е останало стабилно в Нидерландия и Швеция, а спад е регистриран в седем държави от ЕС, като най-силно намаление е отчетено в Унгария (-0,5 процентни пункта) и Италия (-0,3 процентни пункта).

Динамика на работната сила



Между първото и второто тримесечие на 2025 г. 3,1 милиона безработни на възраст 15-74 години в ЕС (23,8 на сто от всички безработни през първото тримесечие на 2025 г.) са намерии работа. През този период 6,8 млн. души (51,9 на сто) са останали безработни, а 3,2 млн. безработни (24,3 на сто) са излезли от работната сила (пенсионери, ученици, студенти, заети с домакинска работа и др.).