Преустановен е протестът на шофьорите на камиони от Сърбия, Република Северна Македония, Босна и Херцеговина и Черна гора, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

През изминалите дни шофьорите блокираха тежкотоварните терминали на сухопътните граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) към страните от Шенгенското пространство, включително България.

Обстановката по ГКПП на България с Сърбия постепенно се нормализира, като няма значителни затруднения на движението през съответните терминали, допълниха от МВнР.

Блокадата на границата между България и Република Северна Македония при Граничния контролно- пропускателен пункт „Гюешево" бе вдигната на 29 януари вечерта. Протестните действия на превозвачите от Република Северна Македония са преустановени за всички гранични пунктове по границата с България, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

Превозвачите от Република Северна Македония вдигнаха блокадите на граничните пунктове на страната, след като министърът на транспорта Александър Николоски обяви във Фейсбук профила си, че Брюксел ще приеме визова стратегия, която ще реши проблема, пред който са изправени професионалните шофьори.

След като превозвачите от Република Северна Макенодия прекратиха блокадата на пътния трафик, черногорските превозвачи също последваха примера им, предаде Франс прес. Това стана след представяне на новата европейска миграционна стратегия, която предвижда възможност за увеличаване на броя на дните, през които те могат да бъдат в Шенгенската зона по работа, допълва агенцията.