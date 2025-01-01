Заплатите на военнослужещите бяха увеличени с 10% тази година, повишаването на възнагражденията във въоръжените сили ще продължи и през следващите години. Това ще бъде част от дългосрочната грижа за развитието на човешки ресурси във въоръжените сили. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на словото си на тържествения ритуал по полагане на военна клетва на курсантите от 152-рия випуск на Националния военен университет „Васил Левски“ в Шумен.

Министър-председателят Желязков отбеляза, че уважението към воинската професия се изразява не само в признанието на обществото, но и в постоянните усилия на държавата да осигурява постоянно и адекватно заплащане на българските войници. „Доходната политика в сектора на отбраната ще продължи да се развива, така че професията на военнослужещия да бъде привлекателна и достойна, а служенето на Родината – осъзнат избор и призвание“, заяви Росен Желязков.

МС, пресцентър

МС, пресцентър

В изказването си премиерът акцентира и върху модернизацията на Българската армия, като посочи, че тя е сред основните приоритети на правителството. „Ясни са източниците на финансиране и проектите, които ще бъдат реализирани по Програмата за инвестиции във въоръжените сили до 2031 година“, отбеляза министър-председателят. Росен Желязков бе категоричен, че познанията, подготовката и устойчивостта на курсантите ще бъдат гарант за успешното прилагане на тези проекти и за укрепването на националната сигурност.

Премиерът Росен Желязков подчерта в речта си, че воинската клетва е сакрален обет пред олтара на Родината – обещание да защитават България с чест, достойнство и, ако се наложи, със собствения си живот. Той пожела успех на курсантите и изрази благодарност и към техните родители и близки за подкрепата и моралната им опора.

МС, пресцентър

МС, пресцентър

„Благодаря ви, че избрахте военната професия да посветите своя живот във вярна служба на Отечеството“. С тези думи и министърът на отбраната Атанас Запрянов се обърна към курсантите-първокурсници от Националния военен университет.

„Военната клетва изисква да носите пагона с чест, достойнство и най-важното - вярно да служите на Отечеството. Защото Отечеството - това са вашите родители, вашите близки, вашите приятели, нашият народ и свещената ни земя“, каза още министър Запрянов.

Той подчерта, че Българската армия се намира в етап на ускорена модернизация, което ще доведе до много и значителни промени във всички бойни способности – на Сухопътните войски, на Военноморските и Военновъздушните сили, както и в областта на осигуряването.

„Учете се задълбочено. Усвоявайте военната наука, защото тези знания ще бъдат необходими в бъдещата ви дейност като командири“, призова министър Запрянов.

Поздрав към първокурсниците отправи и заместник-началникът на НВУ полковник Георги Крайнов. „Защитата на Родината е дълг, който изисква знания и умения, трудолюбие и себераздаване, смелост и дързост. Очакват ви успехи и разочарования. Очакват ви и сериозни предизвикателства. Мисълта, че изпълнявате своя обет пред род и Родина, ще ви дава сили и в моментите на удовлетворение от постигнатото, и в миговете на колебание.“, каза полковник Крайнов. Той благодари и на родителите на курсантите за гласуваното доверие и оказваната подкрепа.

Над 170 курсанти-първокурсници положиха военна клетва днес. 115 от тях ще се обучават по 9 военни специализации във факултетите „Сигурност и отбрана“ и „Логистика и технологии“ във Велико Търново, а останалите - във факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи“ в Шумен по 7 военни специализации.