Координационният център към Механизма за еврото ще даде редовния си седмичен брифинг днес от 11:00 ч. в сградата на Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба.

В рамките на брифинга Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на координационния център, представя актуални данни за процеса по въвеждане на еврото в България.

Процесът по прехода към еврото е почти приключил - 87 на сто от левовете са изтеглени и остават още около 3,9 млрд. лева в гражданите, отбеляза Иванов на брифинга миналия понеделник, 2 март. По думите му една част от останалите левове в гражданите никога няма да бъдат изтеглени, защото винаги остава такъв процент.

На брифинга тогава той отчете още, че потребителската кошница запазва стойността си от предходната седмица в размер на 57 евро. За същия период на миналата година тя е била 53 евро, което означава увеличение от 4 евро, посочи Иванов.