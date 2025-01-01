Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) да могат да се пререгистрират без такса в единния електронен регистър, воден от Агенцията по вписванията, в срок до 31 декември 2026 година. Това предлага Министерството на правосъдието с проект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане на портала за обществени консултации към Министерския съвет.

Дейността на подлежащите на пререгистрация ЮЛНЦ, за които не е направено искане за пререгистрация или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация, да се смята за прекратена от 1 януари 2027 г., се предвижда в него.

Срокът за пререгистрация изтече на 31 декември 2022 г., но не бяха регламентирани правните последици от пропускането му. Агенцията по вписванията (АВ) признаваше възможността за подаване на заявление за пререгистрация и след 31 декември 2022 г., тъй като липсата на разпоредби не е основание да препятства упражняването на права на ЮЛНЦ. Но съдилищата тълкуват разнопосочно характера на срока и това създава неравнопоставеност между ЮЛНЦ в зависимост от практиката на окръжните съдилища, в които попада седалището им, посочват още от Министерството на правосъдието.

Оттам отбелязват, че въведената през 2016 г. законодателна реформа изрично предвиди регистърът на ЮЛНЦ да се води от Агенцията по вписванията. Именно това наложи пререгистрация на съществувалите към онзи момент ЮЛНЦ.

Към 1 януари 2025 г. за пререгистрация в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията остават 23 054 сдружения, 4543 фондации и 735 народни читалища. Според статистиката това са 59% от ЮЛНЦ. Те не изпълняват предвидени в нормативните актове задължения, свързани с публикуване на годишни финансови отчети и доклади за дейността. В ЗЮЛНЦ е предвидено и задължение за деклариране на действителен собственик, произтичащи от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

За това Министерството на правосъдието предлага законови изменения, с които да се приключи процесът по пререгистрация и вписване на всички ЮЛНЦ в единния регистър, да се регламентират правните последици от неизвършена пререгистрация и да се защитят всички участници в гражданския оборот, както и общественият интерес.

В законопроекта, публикуван за обществено обсъждане, се предлага нов срок за пререгистрация – 31 декември 2026 г., както и се предвижда при неизпълнение на това задължение дейността на ЮЛНЦ да се смята за прекратена от 1 януари 2027 г., което автоматично ще се отбелязва в регистър БУЛСТАТ. За пререгистрацията не се дължи такса.

Предлаганите промени уреждат възможност за откриване на производство по ликвидация след 1 януари 2027 г. на непререгистрирано ЮЛНЦ по искане на определен кръг лица, определянето на ликвидатор, поемането на разноските в производството по ликвидация, както и двуинстанционен съдебен контрол върху отказите.

Законопроектът и мотивите към него са публикувани и на Единния портал на органите на изпълнителната власт в сектор "Правосъдие".