Внесохме становище до членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което заявихме волята, която се съдържа в промените в Закона за съдебната власт. На първо място, вечни временно изпълняващи не може да има в правовата държава. Затова е този шестмесечен срок, който започва да тече от влизането в сила на закона, каза Надежда Йорданова, съпредседател на парламентарната група на „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ), пред медиите преди заседание на Съдийската колегия на ВСС.

Тя обясни, че това е много ясно от разпоредбите. Разбира се, че става въпрос както за минали, така и за бъдещи случаи, както и при предсрочно прекратяване на мандат. Настояваме членовете да приложат точно закона, заяви Йорданова. Тя посочи, че в нито един от дебатите по законопроекта не е бил повдигнат въпросът какво означава нормата.

"Това, което се случва в съдебната система, сега води до забавяне на правосъдието и потенциална негова липса. В момента рискът е разследвания, които са възложени със заповед на главния прокурор, да бъдат оспорени", каза Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“. Той допълни, че ВСС трябва да определи нов главен прокурор.

"Трябва да се изберат и нови членове на ВСС, като се промени законът за съдебната власт, за да могат изборите да са прозрачни и квотата на парламента да не бъде политизирана", каза още Мирчев.