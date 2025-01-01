Софийската организация на „Демократи за силна България“ постави символичен билборд с надпис „ТУК НЕ Е МОСКВА“ на кръстовището на бул. „Драган Цанков“ и ул. „Никола Мирчев“ – на метри от сградата на руското посолство в София.

Поводът е "продължаващото бездействие на институциите по казуса с т.нар. „руски анклав“ – присвоени 11 000 кв. м. в санитарно-охранителната зона на яз. „Искър“, които се ползват от Руската федерация без правно основание и без документи за собственост в продължение на десетилетия, посочват от партийната организация.

Булфото

Петицията, стартирала през септември, вече е подкрепена от над 7000 граждани и продължава да събира подписи.

Инициативата настоява държавата да възстанови контрола върху обекта от национално значение – вододайната зона на град София и да предприеме действия за пълна прозрачност относно собствеността и достъпа до терена.