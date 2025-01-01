Близки, приятели и колеги изпратиха популярния журналист и общественик Иван Тенев в последния му път.

Иван Тенев ще остане вечен с хубавите думи, които е написал. Въпреки годините, които минават, мисля, че стиховете и текстовете му са най-ценното нещо, което ще остане след него. Това каза поп певецът Искрен Пецов на поклонението пред тленните останки на журналиста.

Поклонението се състоя днес в столичната църква „Свети Седмочисленици“. Иван Тенев, популярен като Агент Тенев, почина на 30 октомври.

„С Иван се запознахме още през 1986-1987, когато се явявах за първи път на разни конкурси и фестивали. Тогава имаше младежки фестивал и всички автори, естествено, бяхме заедно - авторите на текстовете, авторите на музиката. Аз тогава тепърва навлизах в музиката", сподели Пецов.

БТА

„Не си спомням точно кой ме запозна с Иван Тенев. Сбирката на всички музиканти беше пред Националното радио на „Синьото кафе“. Всички минавахме оттам и се запознавахме", разказа Пецов.

Почина Иван Тенев

„В началото на кариерага си, гледах на Иван като на един човек, който е супер недостижим. С времето, когато вече се опознахме, видях, че той просто е един от най-добрите автори на песни", коментира поп изпълнителят.

Той допълни, че „всеки може да има негова песен, така се каже, стига да му влезе под кожата."

„През годините рутинно сме се виждали по фестивали и по много конкурси като: „София пее“, „Бургас и морето“, „Златният Офей“. Виждахме се навсякъде, защото той беше в бохем и Агент Тенев, който винаги присъстваше на всички мероприятия, където се събират културтрегери. Където и да сме били, навсякъде бяхме с много добро чувство…винаги беше така", каза още Искрен Пецов.

По негови думи Иван „беше шегаджия и често пускаше по някой лаф с чашка в ръка…с готино уиски, с пурата в устата…"

„Аз съм много близък с Кристина, неговата бивша съпруга. През всичките години, когато те вече не живееха заедно, успявахме покрай нея, също да се виждахме често. Били сме заедно на вечери, на творчески срещи. Така че…Иван ще си ми остане много близък", разказа още Пецов.

„Иван беше един нестандартен бохем. С готино, остроумно, хапливо чувство за хумор. Беше и много добър приятел. Бохемският начин на живот не е толкова забележителен. Това, което е написал през годините, е златно - то ще остане със сигурност", каза в обобщение Искрен Пецов.

На поклонението пред Иван Тенев присъстваха близки, приятели и колеги на популярния журналист и общественик.

Иван Тенев e роден на 2 септември 1951 г. в София. Завършва българска и английска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специализира журналистика, както и „Приложна графика“ във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович“ (днес Национална художествена академия). Започва кариерата си не като журналист, а като художник - създава първите си карикатури, а малко по-късно с рисунките си печели редица награди не само от национални, но и от международни състезания. Публикуват ги в различни вестници и списания, сред които „Средношколско знаме“, „Студентска трибуна“, „Народна младеж“, „Антени“, „Поглед“, „Стършел“, „Софийски университет“.

Карикатурите му са представяни в над 300 изложби, 60 от които - международни. В естрадата навлиза първоначално като художник, като създава обложките на плочи, а по-късно започва да пише и текстове на песни. Иван Тенев е автор на текстовете на повече от 400 песни. Той пише текстовете на песни за Лили Иванова, Георги Христов, Тони Димитрова, Кристина Димитрова, Орлин Горанов, дует „Ритон“ и др.

Журналистическата си дейност започва през 1989 г., когато създава „Агенция Тенев“, която се занимава с организиране на музикални и шоу програми, светско хроникьорство. Предаванията на „Агенция Тенев“ се излъчват в радио „Хоризонт“ на Българското национално радио (БНР), „Дарик радио“, в спортната рубрика „Трето полувреме“ на Българската национална телевизия (БНТ) и др. Иван Тенев продължава да пише за различни вестници и списания и е познат в медийните среди с прозвището си Агент Тенев. През годините е писал във вестниците „Труд”, „24 часа”, „Нощен труд”, „Софийски вестник”, списание „Хайлайф – Интрига”, Cool Magazine и други.

Иван Тенев е носител на редица награди в България и чужбина.

Колоритният текстописец, познат като Агент Тенев, напусна този свят на 30 октомври на 74-годишна възраст. Цялата артистична и музикална гилдия в България изразиха своите съболезнования и тъга от загубата.

Иван Тенев e роден на 2 септември 1951 г. в София. Завършва българска и английска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специализира журналистика, както и „Приложна графика“ във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович“ (днес Национална художествена академия). Започва кариерата си не като журналист, а като художник - създава първите си карикатури, а малко по-късно с рисунките си печели редица награди не само от национални, но и от международни състезания. Публикуват ги в различни вестници и списания, сред които „Средношколско знаме“, „Студентска трибуна“, „Народна младеж“, „Антени“, „Поглед“, „Стършел“, „Софийски университет“, посочва БТА.

Карикатурите му са представяни в над 300 изложби, 60 от които - международни. В естрадата навлиза първоначално като художник, като създава обложките на плочи, а по-късно започва да пише и текстове на песни. Иван Тенев е автор на текстовете на повече от 400 песни. Той пише текстовете на песни за Лили Иванова, Георги Христов, Тони Димитрова, Кристина Димитрова, Орлин Горанов, дует „Ритон“ и др.

Журналистическата си дейност започва през 1989 г. като създава „Агенция Тенев“, която се занимава с организиране на музикални и шоу програми, светско хроникьорство. Предаванията на „Агенция Тенев“ се излъчват в радио „Хоризонт“ на Българското национално радио (БНР), „Дарик радио“, в спортната рубрика „Трето полувреме“ на Българската национална телевизия (БНТ) и др. Иван Тенев продължава да пише за различни вестници и списания и е познат в медийните среди с прозвището си Агент Тенев. През годините е пише във вестниците „Труд”, „24 часа”, „Нощен труд”, „Софийски вестник”, списание „Хайлайф – Интрига”, Cool Magazine и други.

Иван Тенев е носител на редица награди в България и чужбина.