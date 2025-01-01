Станахме свидетели на абсурдна ситуация, която изненада дори и ГЕРБ, това заяви лидерът на "Възраждане" Костадинов Костадинов в кулоарите на парламента.

"Днес на председателски съвет, когато се коментира внесената сутринта точка от БСП, беше заявено, че ГЕРБ и БСП ще подкрепят това предложение и никой друг не заяви подкрепа. Имаше обща нагласа да не се гласува бюджетът на подалото оставка правителство. Но това, което се случи в НС, изненада и вносителите. Това е и причината за тази дълга почивка. Ситуацията е меко казано абсурдна. Правителството подаде оставка и един от основните мотиви на протестите беше заради бюджета, съответно вторият бюджет, който беше предложен на практика е фризирана версия на първия, почти неразличим е. Днес се оказва, че като първа точка се приема същият този бюджет, който стана причина за падането на правителството, което е наистина пълен абсурд. Ние няма как да го подкрепим. Извикали сме в 12.30 ч. и представители на синдикатите за разговори, на които ще им обясним нашата позиция. Удължителен бюджет ние няма да подкрепим", посочи Костадинов.

По-думите му най-добре би било чисто нов бюджет, без никакви дългове.

"Трябва да има рязане на разходите, трябва да има съкращения в държавана администрация. Има огромни буфери в бюджета, оставени за крадене", каза още Костадин Костадинов и допълни: "Нашата цел ще бъде този бюджет да не бъде приеман. Ако в крайна сметка иската да си приемат удължителен бюджет, нека да го приемат, но да носят отговорността за него, защото ни чака изборна кампания, ново правителство вероятно може би след изборите, може да има и следващи избори, така че нека ново Народно събрание взима решенията за това".