Районен съд Дупница наложи затвор за срок от 6 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години, по отношение на подсъдим, който се призна за виновен за държане на амфетамин. Това съобщиха от обвинението.

Съдът одобри споразумението постигнато между прокуратурата, защитата и подсъдимия.

30-годишният осъждан мъж се признава за виновен в това, че на 23 август 2024г. в община Бобов дол, в близост до черквата е държал в устната си кухина високорисково наркотично вещество – амфетамин, с нетно тегло 3.59 грама, на стойност 143.60 лв.

Определението на Районен съд Дупница е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдът отменя наложената на подсъдимия в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „подписка“.