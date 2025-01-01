Окръжната прокуратура в Стара Загора обвини 39-годишен мъж за производство и притежание с цел разпространение на 12 грама амфетамин, съобщиха от обвинението.

На 30 октомври в областния град полицейски служители извършили претърсване и изземване в апартамент, обитаван от обвиняемия. В жилището са открити 12 грама амфетамин, както и колби и буркани с течност, предназначена за производството му.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. На 1 ноември Окръжната прокуратура ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

В средата на октомври Окръжният съд в Стара Загора осъди на четири години затвор при първоначален строг режим мъж на 39 години за разпространение на метамфетамин, хероин и кокаин. Той ще заплати и глоба в размер на 20 хил. лева.