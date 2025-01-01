Днес министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов посрещнаха последните два самолета по първия договор с „Локхийд Мартин Аеронаутикс“ за придобиване на F-16 Block 70. Самолетите се приземиха на родна земя в Трета авиационна база в с. Граф Игнатиево, съобщиха от Министерството на отбраната.

Двата бойни самолета – едноместен и двуместен, прелетяха до България с отличителните знаци на ВВС на САЩ. След кацането в Трета авиобаза те ще бъдат заменени с отличителните знаци на българските ВВС.

Самолетите бяха посрещнати и от заместник-командира на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев, изпълняващия длъжността командир на 3-та авиационна база полковник Методи Орлов, представители от американските Военновъздушни сили в Европа и Африка и посолството на САЩ в България.

Официалната церемония по приключване на доставките и представяне на изтребителите ще се състои утре (18 декември) в Трета авиационна база в с. Граф Игнатиево

Българските Военновъздушни сили ще разполагат с една ескадрила F-16 Block 70, след като бъдат доставени още осем самолета по втория договор с „Локхийд Мартин Аеронаутикс“, посочват от МО.

Производството на първата партида F-16 Block 70 за България и Словакия вече е приключило, съобщиха по-рано днес комуникационните представители на компанията производител.

Изтребителите са произведени в завода в Грийнвил, Южна Каролина, и са преминали окончателната проверка DD250 по програмата за чуждестранни военни продажби на правителството на САЩ, допълват от компанията.

Ескадрилата F-16 Block 70 предоставя на България и Словакия възможността да осигуряват националната си противовъздушна отбрана, както и да подпомагат мисии по въздушно патрулиране на НАТО с модерен, напълно съвместим с НАТО изтребител. Самолетите се свързват директно със системите на алианса и изпълняват същите мисии, които вече се осъществяват от операторите на F-16 в цяла Европа, пише в съобщението.

Доставките са ключови за двете държави в техните планове за модернизация на отбраната, както и в съгласуването на техните Военновъздушни сили (ВВС) с обучението, стандартите и оперативните практики, използвани от 29 съюзнически държави. Така се увеличава броят на взаимно съвместимите изтребители, които могат да участват в мисии на НАТО, допълват от Lockheed Martin.

От фирмата посочват, че F-16 Block 70 е оборудван с радара APG-83 AESA, който има 95% софтуерна и 70% хардуерна съвместимост с радара на F-35. Изтребителят също така разполага с конформни резервоари за гориво, модерна цифрова пилотска кабина, експлоатационен живот от 12 000 часа и животоспасяваща система за автоматично избягване на сблъсък с терена (Auto GCAS).

Тези системи поддържат пълния набор от мисии по въздушно патрулиране, противовъздушна отбрана и съвместими учения, изпълнявани от операторите на F-16 в цяла Европа. С повече от 700 F-16 в Европа и вече изградена глобална мрежа за поддръжка България и Словакия получават достъп до утвърдени обучителни програми, доказана логистична подкрепа и широка общност от оператори, която помага да се осигури висока наличност и ефективна дългосрочна поддръжка, пишат още от компанията.

На 18 октомври още два български самолета F-16 Block 70 кацнаха в Трета авиационна база в Граф Игнатиево, съобщиха от пресслужбата на Министерството на отбраната.

В навечерието на 2026 г. ще бъдем с един изпълнен договор със САЩ, което дава оптимизъм, че оттук насетне започва технологичното приемане на новопристигналите самолети и тяхното облитане, каза тогава министърът на отбраната Атанас Запрянов.