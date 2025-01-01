Политици у нас отправиха послания по повод 117 години от Независимостта на България.

Председателят на Народното събрание

Само единни и обединени около национални приоритети можем да градим държавата си като просперираща, уважавана и предпочитана от младите. Това каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова в слово по повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България.

Нашите предци ни дадоха пример за мъдрост и далновидност в съдбовни за нацията моменти, посочи Киселова. Наш дълг като техни наследници е да следваме съветите им и да милеем за България, добави тя.

Честито царство – това е поздравът на сънародниците ни в онези дни, добави председателят. По думите на Киселова възторгът е всеобщ, защото осъзнават важността на това значимо събитие.

Министерски съвет разпространи поздрав на премиера Росен Желязков.

"Днес отбелязваме 117 години от обявяването на Независимостта на България – велико дело, родено от смелост, държавническа решимост и дипломатическа прозорливост. Независимостта не е подарък, а плод на постоянство и воля, който сме длъжни да отстояваме всеки ден. С нея градим по-силна и модерна държава – разширяваме енергийните връзки, укрепваме националната сигурност, изграждаме магистрали и железопътни линии, привличаме стратегически инвестиции и развиваме високите технологии", пише той.

"Суверенитетът се крепи на стабилни институции и действаща правова система. Свободата има истински смисъл, когато хоризонтът ни са бъдещите поколения, така че за тях да има обновени училища, иновативни университети и качествено образование.

Независимостта означава и да пазим границите си, да гарантираме сигурност и ред, за да бъде страната ни подредена и спокойна. Днес България върви уверено напред – пътуваме свободно и бързо. От 2026 г. българският дух ще оживее и в новите ни евромонети – с Мадарския конник, Свети Иван Рилски и Паисий Хилендарски, напомняйки на цяла Европа за нашата история, духовност и достойнство.

Независимостта се съхранява с постоянство и единство. Когато действаме заедно и решаваме проблемите с воля и отговорност, тя става още по-здрава. Да пазим постигнатото, да градим нови успехи и да гледаме напред с увереност и национално самочувствие", се казва още в поздрава на премиера.

Румен Радев

Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост, който трябва да следваме и днес, написа президентът Румен Радев във Фейсбук по повод Деня на независимостта - 22 септември. Днес отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни, които обявиха България за независима държава. След 1908 г. народът ни много пъти доказа, че има и волята, и силата сам да определя своето бъдещe, допълва държавният глава.

Наивно и опасно е да очакваме друг да решава проблемите ни и отстоява националните ни интереси. Длъжни сме да следим и настояваме институциите да изпълняват народната воля. Да предявяваме своите демократични права, пише още президентът Радев.

Независимостта означава да сме суверенни в отношенията си със света и свободни в изявата на своята демократична воля. Да браним тези си права от всяко посегателство. Успехът ни е възможен, само ако в България правото е тъждествено на справедливостта, а Конституцията и законите стоят над всяка политическа корист, заявява Радев.

Вицепрезидентът

Честит ден на Независимостта на България, пожела във Facebook профила си вицепрезидентът Илияна Йотова.

Днес всеки ще направи своя прочит на независимостта. Аз се питам 117 години, след като България скъса последните васалски зависимости от Османската империя, притежаваме ли поне малко от увереността, волята и силата на дедите ни, които знаеха как да строят общото бъдеще?! И тези преди нас бяха различни, както и ние сме, но бяха равни пред общата цел – свободна, единна и независима България", коментира Йотова.

По думите й и днес можем да се обединим около кауза. "Каузата ни е модерна, сигурна и справедлива България. Но не можем да я постигнем със зависимост от постове и лична изгода, от решения на хора недостойни и с липса на морал. Не можем да я постигнем, когато позволяваме да бъдем публика на пошъл и циничен политически театър. Можем да я постигнем, когато единствената ни зависимост е отговорността ни към този до нас, със съзнанието, че сме част от общество и неговото добруване зависи от всеки от нас", обясни тя.

"Независимостта принадлежи само на силната държава, със силни институции и хора, които ги управляват със знания, умения и смелост, които решават проблемите, които отстояват достойното място на България в Европа и в света", допълни Йотова.

"Да работим за единението и бъдещето! Да не позволяваме да изстискват националната ни енергия! Да живеем така, че тези, които дойдат след нас, да казват: Те работиха за България! Съединението прави силата, а силата ражда независимостта!", каза още вицепрезидентът.

Бойко Борисов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също отправи поздрав.

ПП-ДБ

"Възраждане"

"Днес е празникът на българската независимост. Независимостта обаче трябва да се защитава всеки ден, за да бъде истинска, а не само символична, написа в личния си профил във Facebook лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по повод националния празник на България.

Делян Пеевски

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски също отправи поздрав за празника.

Днес отбелязваме едно от най-великите дела в нашата история – обявяването на Независимостта на България. С този смел акт предците ни заявиха пред света, че за България настъпва новото начало - свободна и суверенна държава, решена сама да определя своята съдба. Това написа лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски по повод националния празник на страната.

"Днес, повече от всякога, ние носим отговорността да пазим тази свобода и да продължим пътя на развитие, който води към една модерна, сигурна и стабилна България. Държава с главно “Д”, в която хората живеят добре и с която се гордеят", посочва още той.

И допълва: "Днес ние сме гарантът да не позволим никога страната ни да бъде отслабена или разрушена, да не допускаме разделение, рушене на държавата и демокрацията в страната, а всеки такъв опит ще срещне отпор. Новото начало за България се гради с решителност и вяра, в името на хората. Честит Ден на Независимостта! Да живее независима и силна България!".

Атанас Зафиров

На паметния 22 септември преди 117 години България разкъсва мрежата от политически зависимости и официално и всепризнато започва да определя сама своята вътрешна и външна политика." Това заяви председателят на НС на БСП, коалиция „БСП – Обединена левица“ и вицепремиер Атанас Зафиров.

Той подчерта, че този държавен акт е най-значимият в новата ни история, защото е логическият завършек на Съединението на Княжество България с Източна Румелия и на всички борби за национално освобождение. „Без Независимостта саможертвата на хилядите, оставили костите си в пантеона на родината, би била напразна“.

Според него, усилието ни днес е да запазим паметта за националните герои, да осмислим уроците на историята и да носим в сърцата си същия идеал за обединение. „Това е нашият дълг – да градим държава, която е равноправен член в семейството на цивилизованите народи“, посочи той.

„Нека този ден ни напомня, че свободата и независимостта не са даденост, а отговорност. Имаме нужда от единство и национален идеал, за да преодолеем изпитанията на времето. Вярвам, че българският дух и днес е способен да отстоява тази кауза“, заяви още Зафиров.

„Честит празник! Да живее свободна и независима България!“, завърши поздравлението си председателят на левицата.

Слави Трифонов

Лидерът на ИТН Слави Трифонов написа в профила във Facebook: "Не знам дали всеки от нас може наистина да осъзнае колко смели и далновидни са били нашите предци и какви жертви са поели, за да можем ние днес – всяка сутрин – да се събуждаме свободни. България е истински свободна и независима държава благодарение на тях! Затова днес не е просто почивен ден, а празник на силата и смелостта."

Васил Терзиев

Независимостта не е просто историческа дата, а отговорност да пазим държавата си честна, справедлива и достойна. Да даваме пример на бъдещите поколения, че България може и трябва да върви напред със самочувствие и вяра, каза кметът на София Васил Терзиев по повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България.

Независимостта е естественото продължение на свободата. Тя беше извоювана с цената на много жертви, а независимостта - с мъдрост и кураж, каза кметът Терзиев. Днес можем да кажем, че този дух е жив. Терзиев допълни, че България е част от европейското семейство, а София е столица, която носи пулса на една модерна държава.

Васил Терзиев призова да бъдем единни, защото само заедно можем да бъдем свободни.