Почина писателят Калин Терзийски, тъжната вест съобщи неговият брат Светослав Терзийски.

"Приятели, вчера, на 22 януари, в 20:00 ч. почина моят брат Калин Терзийски. Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере", написа в социалните мрежи брат му.

Роден е на 22 март 1970 г. в София. Завършва Медицинския университет в София, специалност психиатрия. Работи за няколко години като психиатър в болница „Св. Иван Рилски“ в Нови Искър.

В началото на 2000 г. прекратява медицинската си кариера и посвещава времето си изцяло на писане, журналистика, радио и телевизия.

Терзийски е автор на поезия, проза и романи, сред които „Има ли кой да ви обича“, „Любовта на 35-годишния мъж“, „Алкохол“ и „Лудост“. Творчеството му разглежда човешката психика, личните борби, любовта и социалните теми, като умело съчетава искреност и хумор.

През 2011 г. писателят е отличен с престижната Европейска награда за литература за сборника си „Има ли кой да ви обича“, което му осигурява международно признание и преводи на произведенията му в други страни.

Според литературни критици, стилът на Терзийски е личен и автобиографичен, със силен акцент върху вътрешния свят на героите и социалните парадокси. Писателят често използва литературата като инструмент за изследване на човешките слабости и екзистенциални въпроси.