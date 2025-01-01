Почина отец Иван от Нови хан, който от години се грижеше за хора, изпаднали в беда. Това потвърди кметът на село Якимово Георги Георгиев пред NOVA.

От години отецът купуваше къщи в района, в които настаняваше хора в нужда.

В неговия приют „Св. Николай“ при храм „Св. Троица“, както и в село Якимово живеят близо 200 деца на различна възраст, както и възрастни хора в нужда – бездомни, майки с деца и сираци, които разчитаха на неговата грижа и подкрепа.

През последните години той беше във влошено здравословно състояние, но въпреки това посещаваше селото и се грижеше за хората, заяви Георгиев.

В село Нови хан и в село Якимово отец Иван, добрият старец, посвети живота си на една благородна кауза – да дарява топлина, дом и надежда на десетки деца и хора в нужда. Въпреки че остаря и имаше множество здравословни проблеми, той не се предаде и до последните си дни продължи да се грижи за бедни, изоставени и бездомни хора в най-тежките моменти от живота им, припомня Dariknews.bg.



В неговия приют „Св. Николай“ при храм „Св. Троица“, както и в дома в село Якимово, намериха убежище стотици – деца от 1-ви до 12-ти клас, възрастни хора в нужда, майки с деца и сираци, които години наред разчитаха на неговата грижа и подкрепа.



През годините отец Иван премина през тежки изпитания – пожари, заболявания. Но въпреки всичко той остана верен на своята мисия и се превърна в символ на добрия пример, себераздаването и християнската милост към ближния. Отец Иван ще остане в паметта на хиляди като закрилник на бедните и бездомните – човек, който с вяра и упоритост показа, че доброто може да променя съдби.