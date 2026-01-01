На 76 години почина един от най-големите китаристи на българската рок музика - Илия Караянев. Известният като Личо Стоунса виртуоз е роден на 27 юли 1949 г. в любимия си Пловдив. Свири на китара от 14-годишен, като първите му уроци са от Ерик Клептън, Джими Хендрикс и група Shadows.



Първата китара прави заедно с баща си, който е дърводелец. През 70-те е най-известният соло китарист у нас, като звездната си слава получава в оркестъра на Лили Иванова. Има тригодишен любовен романс с примата, след което се разделят.



През 1984 г. емигрира в Швеция, след това има изяви по кораби в оркестри в Германия и Норвегия. Едва оцелява след тежка катастрофа през 1996 г.



Последният му музикален проект е Litcho Stones Band, в който свири заедно с пловдивските музиканти Кольо Брадата и Сашо Каменаров.

Своите съболезнования изказа в пост във Facebook Ники Кънчев. „Китарата на Личо Стоунса замлъкна! Наричаха го "Българския Джими Хендрикс", плетеше солата виртуозно! Майна, която си обичаше Филибето до полуда. Определено един от великаните на Пловдив. Личо е съизмерим за града с колоси като художниците Слона и Кольо Карамфилов, поета Добри Тонев, футболистите Зума, Чико и Тошо Диев. Китарата му е символ на бунта на младите през 70-те години, а който от по-старите поколения минава покрай отдавна неработещия бар вариете "Каменица" казваше: Майна, тук навремето свиреше Личо Стоунса... Маестро, благодарим за музиката и вдъхновението“, написа той.