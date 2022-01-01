Със заповед на премиера Кирил Петков за заместник-министър на вътрешните работи е назначен Ангел Симеонов.



Симеонов е завършил висше образование във Военно общовойсково училище „Васил Левски“ – гр. Велико Търново и е придобил степен магистър по специалността „Полицейски дисциплини – общо“.



От 1988 г до 2014 г е работил в системата на МВР, заемал е последователно изпълнителски и ръководни длъжности в Областна дирекция на МВР – Бургас.