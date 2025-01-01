„Аз работя само по закон. Когато английската санкция беше обявена, казаха, че подкрепят американската. Обжалвам американската - когато тя приключи, ще приключи и английската“. Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски пред журналисти.

По думите му, докато е съществувала т.нар. „сглобка“, представителите на доскорошните партньори в управлението са били активни по темата със санкциите.

„Всички работехме заедно. Когато бяхме в сглобката, се надпреварваха да идват да помагат по тези санкции. От никого не съм искал нищо. Всички визирам. Дори г-н Асен Василев пред мен и Бойко Борисов се обади на г-н Спецов и каза: ‘Всички ревизии на г-н Пеевски, които извършвахме, моля да изпратите справка дали са приключили и има ли данни за нарушения.’“, заяви Пеевски.

Той допълни, че след това е имало разговор в кабинета му с Асен Василев, Кирил Петков и Христо Иванов: „Предложиха: ‘Имаме голямо желание да работим с теб, не понасяме Борисов. Нека свършим това и чрез нашите контакти със Сорос ще помогнем санкциите да бъдат свалени. Но трябва да свалим Борисов, защото докато го има, ние няма да пораснем.’ Аз ги изгоних всички. Отидох при Борисов и му казах.“

Пеевски заяви, че подкрепя параметрите в проекта за държавен бюджет: „Всичко, което сме поискали за хората, е там и се случва.“

На въпрос дали има влияние върху институциите, той отговори: „Влияние върху институциите? Всеки ден оказваме влияние и ще оказваме влияние върху цялата държава – в полза на хората.“

Относно обещаните „магазини за хората“ Пеевски коментира, че има забавяне от страна на Министерството на земеделието, но очаква проектът да се реализира скоро.